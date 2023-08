Filmfestspiele von Venedig eröffnet

Venedig: Zur Eröffnung der Filmfestspiele Venedig ist die italienische Regisseurin Liliana Cavani mit einem Ehrenlöwen ausgezeichnet worden. Die 90-Jährige nahm den Preis für ihr Lebenswerk am Abend von der britischen Schauspielerin Charlotte Rampling entgegen. Diese hatte 1974 die Hauptrolle in Cavanis Film "Der Nachtportier" gespielt. Wegen des Hollywood-Streiks sind diesmal deutlich weniger Filmstars als sonst üblich zur Eröffnung des Festivals gekommen. Die Jury äußerte sich vor Beginn der Eröffnungs-Gala solidarisch mit den Drehbuchautoren und Schauspielern, die sich in den USA bereits seit vielen Wochen im Streik befinden. Die Festspiele in Venedig gehören mit den Festivals in Cannes und Berlin zu den wichtigsten europäischen Film-Wettbewerben. Im Hauptwettbewerb konkurrieren bis Ende nächster Woche 23 Filme um den Goldenen Löwen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2023 21:00 Uhr