Filmfestspiele von Cannes werden eröffnet

Cannes: An der Côte d'Azur beginnen am Abend die internationalen Filmfestspiele. Zum Auftakt soll die US-Schauspielerin Meryl Streep die Goldene Ehrenpalme für ihr Lebenswerk erhalten. In den kommenden anderthalb Wochen werden dann wieder zahlreiche Neuerscheinungen gezeigt, darunter etwa das Mammutprojekt "Megalopolis" von Regie-Altmeister Francis Ford Coppola. Um den Hauptpreis, die Goldene Palme, konkurrieren in diesem Jahr 22 Filme.

