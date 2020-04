Filmfestspiele von Cannes finden dieses Jahr in der üblichen Form nicht statt

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cannes: Die internationalen Filmfestspiele in der südfranzösischen Stadt werden heuer wegen der Corona-Krise in ihrer gewohnten Form nicht stattfinden. Wie die Presseabteilung der Festspiele mitteilte, ist auch der Alternativ-Termin Ende Juni nicht zu halten. Demnach beraten derzeit jedoch Filmschaffende in Frankreich und im Ausland darüber, wie die Festspiele 2020 eventuell in anderem Rahmen umgesetzt werden könnten. Dazu sollen alle erdenklichen Möglichkeiten ausgelotet werden. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Das Filmfestival von Cannes ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für die Branche. Ursprünglich sollten die Festspiele am 12. Mai beginnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.04.2020 19:15 Uhr