Filmfestspiele Venedig sind eröffnet worden

Venedig: Unter dem Eindruck der anhaltenden Schauspieler-Streiks in Hollywood haben die 80. Filmfestspiele in Venedig begonnen. Jurypräsident Damien Chazelle sprach von einer Warnung - die Branche müsse wieder die Kunst in den Vordergrund stellen. Wegen der Streiks sind heuer deutlich weniger Stars als üblich bei dem Festival in Venedig. Dafür rückt die italienische Filmszene mehr in den Fokus. So startete das Festival mit dem Marinedrama "Comandante" des italienischen Regisseurs Edoardo De Angelis. Die 90-jährige Regisseurin Liliana Cavani, von der unter anderem "Der Nachtportier" stammt, nahm einen Ehrenlöwen für ihr Lebenswerk entgegen. Als deutscher Beitrag läuft in Venedig der Schwarz-Weiß-Thriller "Die Theorie von allem" von Timm Kröger im Wettbewerb. Der Goldene Löwe wird am 9. September verliehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2023 06:00 Uhr