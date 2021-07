Filmfestspiele in Cannes eröffnet

Razzien in Deutschland wegen Anschlag in Wien

Berlin: Im Zusammenhang mit dem islamistisch motivierten Anschlag in Wien im vergangenen November haben Ermittler Wohnungen in Deutschland durchsucht. Dabei geht es nach Angaben des Generalbundesanwalts in Karlsruhe um einen Kosovaren und einen Deutschen. Beide sollen Mitwisser der Tat sein. Sie verfolgten eine radikalislamische Gesinnung, hieß es. Spezialkräfte der Bundespolizei sowie Beamte des Bundeskriminalamtes haben ihre Wohnungen in Osnabrück und Kassel gestürmt. Bei dem Anschlag am 2. November hatte ein 20-jähriger Mann in der Wiener Innenstadt vier Menschen getötet, unter ihnen eine Deutsche. Weitere Menschen wurden verletzt, einige schwer. Die Islamistenmiliz IS hatte die Tat für sich reklamiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2021 11:00 Uhr