Filmfestspiele Cannes: De Niro bekommt Ehrenpalme für sein Lebenswerk

Cannes: Am Abend sind an der französischen Cote-d'Azur die diesjährigen Filmfestspiele eröffnet worden. Jury-Präsidentin ist die französische Mimin Juliette Binoche. Im Beisein von viel Film-Prominenz hat zunächst der US-Schauspieler Robert De Niro die Goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk bekommen und wurde mit Standing Ovations begrüßt. // STOPP 6:00 De Niro kritisierte in seiner Dankesrede US-Präsident Trump wegen dessen Zollpolitik, die sich auch gegen die Filmbranche wendet, und nannte ihn einen Banausen.// WEITER 6:00: 22 Filme konkurrieren heuer um die Goldene Palme - darunter auch der Film der Berlinerin Mascha Schilinski "ln die Sonne schauen". Das Drama läutet heute als erste Premiere den Wettbewerb ein.

