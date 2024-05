Filmfestival von Cannes ist eröffnet

Cannes: Mit der Verleihung einer Ehrenpalme an Meryl Streep für ihr Lebenswerk hat am Abend das weltberühmte Filmfestival an der französischen Riviera begonnen. Die US-Schauspielerin wurde vom Publikum begeistert gefeiert. Als Eröffnungsfilm zeigte der französische Filmemacher Quentin Dupieux seine Komödie "Le deuxième Acte", in der es auch um den Einfluss der Künstlichen Intelligenz in der Kinowelt geht. Kurz vor Beginn des zweiwöchigen Festivals hatten zahlreiche Prominente und Betroffene in Frankreich mangelnde Konsequenzen bei sexueller Gewalt angeprangert. Einen in der Zeitung "Le Monde" veröffentlichten Appell unterzeichneten etwa die Schauspielerinnen Isabelle Adjani, Juliette Binoche und Judith Godrèche, die in Cannes einen Film über die #MeToo-Bewegung vorstellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2024 07:00 Uhr