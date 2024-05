Filmfestival von Cannes ist eröffnet

Cannes: Mit einer Ehrenpalme für Meryl Streep hat das Filmfestival an der Côte-d'Azur begonnen. Die Laudatio auf ihre amerikanische Kollegin hielt die französische Schauspielerin Juliette Binoche. Sie sagte, die 74-Jährige habe sich einen unauslöschlichen Platz in der Geschichte des Kinos verschafft, weil sie die Art verändert habe, wie auf Frauen in der Kinowelt geschaut werde. Streep bedankte sich beim Publikum wörtlich dafür, "dass Sie sich an meinem Gesicht nicht so schnell satt gesehen haben". Vor Beginn des Festivals in Cannes hatten Prominente in Frankreich die mangelnden Konsequenzen bei sexueller Gewalt angeprangert. In einem Appell in der Zeitung "Le Monde" beklagen Binoche, die Schauspielerin Isabelle Adjani und viele andere, dass trotz des Muts der Opfer die Straflosigkeit wachse. Unterzeichnet hat auch Judith Godrèche, die in Cannes einen Film über die MeToo-Bewegung vorstellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2024 22:00 Uhr