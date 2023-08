Filmfestival Venedig startet unter Streikbedingungen

Venedig: In der italienischen nLagunenstadt starten heute die internationalen Filmfestspiele. Mehr als 20 Filme konkurrieren um den Hauptpreis, den "Goldenen Löwen". Doch viele große Stars werden wohl auf dem roten Teppich fehlen,wegen des Streiks in Hollywood. So finden die Premieren der Frankenstein-Variation "Poor Things" und der Leonard-Bernstein-Biografie "Maestro" ohne ihre jeweiligen Hauptdarsteller Emma Stone und Bradley Cooper statt. Es werden jedoch viele Top-Regisseure am Lido erwartet. So präsentiert Sofia Coppola "Priscilla" über die Ehefrau von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley. Als deutscher Beitrag läuft der Schwarz-Weiß-Thriller "Die Theorie von allem" von Timm Kröger. Der Goldene Löwe wird zum Abschluss des Festivals am 9. September verliehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2023 06:00 Uhr