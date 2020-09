Filmfestival in Venedig startet unter Corona-Bedingungen

Nachrichtenarchiv - 02.09.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Venedig: In der Lagunenstadt beginnt heute das erste große internationale Filmfestival in Corona-Zeiten, das nicht nur virtuell stattfindet. Eröffnet wird die 77. Ausgabe des Festivals mit dem außer Konkurrenz laufenden neapolitanischen Ehedrama "Lacci" von Daniele Luchetti. Die internationale Jury wird in diesem Jahr von Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett geleitet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.09.2020 14:45 Uhr