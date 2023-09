Filmfestival in Venedig endet mit Verleihung des "Goldenen Löwen"

Venedig: In der Lagunenstadt enden heute die Filmfestspiele mit der Preisverleihung. Die Jury entscheidet etwa darüber, welcher der 23 Wettbewerbsfilme den Hauptpreis des Festivals, den Goldenen Löwen, gewinnt. Darunter ist auch der deutsche Beitrag "Die Theorie von allem" von Timm Kröger. Im Vorfeld der Verleihung hat sich der Film "Poor Things" von Yorgos Lanthimos mit Emma Stone in der Hauptrolle als Liebling der Kritiker bewährt. Gut kam auch das neue Werk des japanischen Regisseurs Hamaguchi an, der vergangenes Jahr für seinen Film "Drive my Car" einen Oscar erhalten hatte.

