Filmfest München ist mit Preisverleihung zu Ende gegangen

Nachrichtenarchiv - 11.07.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mit der Preisverleihung ist am Abend das Filmfest München zu Ende gegangen. Den mit 50.000 Euro dotierten Hauptpreis als bester internationaler Film bekam der französisch-deutsche Thriller "Die Verschwundene" des Regisseurs Dominik Moll. Der Preis für den besten internationalen Nachwuchsfilm ging an Philippe Lacôte für "La Nuit des Rois". Den Publikumspreis von Bayern2 und Süddeutscher Zeitung gewann "Trans - I got Life" von Imogen Kimmel und Doris Metz. Festivalleiterin Diana Iljine zog ein positives Fazit. Wörtlich sagte sie: "Wir haben uns der großen Herausforderung gestellt, in unsicheren Zeiten ein Festival zu planen. Und es hat funktioniert."

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.07.2021 02:00 Uhr