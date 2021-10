FilmFernsehfonds Bayern zeichnet wieder Kinos im ganzen Freistaat aus

Herbstgutachten geht von langsamerem Wachstum aus

Berlin: Die deutsche Wirtschaft erholt sich langsamer von den Folgen der Corona-Krise als erwartet. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognose für das Wachstum in diesem Jahr entsprechend gesenkt. In ihrem Herbstgutachten gehen die Experten von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,4 Prozent aus. In der vorangegangenen Prognose hielten sie noch ein Plus von 3,7 Prozent für möglich. Gründe für das langsamere Wachstum sind unter anderem Lieferengpässe sowie weiter bestehende Einschränkungen, etwa in der Reisebranche. Künftig wird sich nach Expertenmeinung außerdem der Fachkäftemangel noch stärker bemerkbar machen. Das Institut der deutschen Wirtschaft betonte, Deutschland sei dringend auf Zuwanderung aus dem Ausland angewiesen, um seinen Bedarf an Arbeitskräften zu decken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2021 14:00 Uhr