Film-Komponist Hans Zimmer gewinnt seinen dritten Golden Globe

Nachrichtenarchiv - 10.01.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beverly Hills: Der deutsche Star-Komponist Hans Zimmer hat seinen dritten Golden Globe gewonnen. Wie der Verband der Auslandspresse in Beverly Hills bekanntgab, wird der gebürtige Frankfurter für seine Musik zum Science-Fiction-Drama "Dune" ausgezeichnet. Den Globe für den besten Film in der Sparte "Komödie/Musical" holte Steven Spielbergs "West Side Story". Der große Sieger in den Serienkategorien ist mit drei Auszeichnungen das Mediendrama "Succession". Als Schauspieler wurden unter anderem Will Smith, Nicole Kidman und Andrew Garfield ausgezeichnet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.01.2022 05:00 Uhr