Film-Fernseh-Fonds Bayern zeichnet 79 Kinos aus

14.10.2021 13:00 Uhr

München: 79 Kinos in Bayern werden vom Film-Fernseh-Fonds Bayern für ihr Programmangebot ausgezeichnet. Insgesamt 800.000 Euro werden laut Staatsministerium für Digitales ausbezahlt. Die Spitzenprämie von 20.000 Euro bekommt das Theatiner Filmtheater in München. Das Kino zeigt seit mehr als 60 Jahren Arthouse-Filme in Originalversionen und genießt Kultstatus bei Filmfans.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2021 13:00 Uhr