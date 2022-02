FIFA und UEFA schließen Russland von Wettbewerben aus

Russische Oligarchen distanzieren sich von Putin

Moskau: Mehrere russische Oligarchen haben den Kreml wegen des Angriffs auf die Ukraine kritisiert. In einem offenen Brief an Präsident Putin schrieben mehrere Milliardäre, der Kreml müssen den Krieg, bei dem Russen ihre ukrainischen Brüder und Schwestern töten, beenden. Der Medienmogul Lebedev erklärte, Europa stehe am Rande eines Weltkrieges, überdies bestehe die Gefahr einer atomaren Katastrophe. Roman Abramowitsch, Eigentümer des englischen Fußballclubs FC Chelsea, will in dem Konflikt vermitteln. Ein Sprecher sagte, Abramowitsch sei von ukrainischer Seite um Hilfe gebeten worden. Einige Oligarchen stehen auf den Sanktionslisten von EU und USA.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.02.2022 18:45 Uhr