Fifa fordert Bericht über Indonesiens Stadion-Katastrophe

Jakarta: In Indonesien laufen nach der Massenpanik mit mehr als 170 Toten die Untersuchungen. Sie konzentrieren sich auch darauf, ob die Polizei einen Fehler gemacht hat, als sie im Stadion Tränengas gegen randalierende Fans einsetzte. Der Weltfußballverband verbietet das ausdrücklich. Fifa-Chef Infantino sprach in einer ersten Reaktion von einem dunklen Tag für den Fußball. Der indonesische Verband erklärte, er sei im Austausch mit der Fifa, sie erwarte einen Bericht zu dem tödlichen Vorfall. Bei der Partie in Malang in Ost-Java hatten Tausende Fans der unterlegenen Mannschaft den Platz gestürmt. Die Security ging mit Tränengas und Schlagstöcken gegen sie vor. Nach Angaben des indonesischen Sicherheitsministers war das Stadion überfüllt, es seien 4.000 Tickets mehr als erlaubt verkauft worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.10.2022 13:30 Uhr