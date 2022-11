Kurzmeldung ein/ausklappen Fifa erzwingt Verzicht auf "One Love"-Binde bei Fußball-WM

Doha: Die Fifa hat mit Sanktionsdrohungen verhindert, dass die Kapitäne der europäischen Teams bei der Fußball-WM die so genannte "One Love"-Armbinde tragen. Sieben Mannschaften, unter ihnen auch die deutsche, wollten die Kapitänsbinde als Zeichen für Toleranz und Diversität verwenden; sie zeigt ein buntes Herz. Eigentlich war sie als Kompromiss an Stelle einer Armbinde in Regenbogenfarben gedacht, doch auch dieses Symbol kam bei den Gastgebern aus Katar und dem Fußball-Weltverband nicht an. Kapitän Neuer wird beim ersten deutschen WM-Spiel am Mittwoch ohne sie auflaufen. Die Bundesregierung wird dann voraussichtlich im Stadion vertreten sein: Innenministerin Faeser kündigte an, nach Katar zu reisen.

