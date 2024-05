Ficos Gesundheitszustand bleibt kritisch

Bratislava: Der slowakische Regierungschef Fico befindet sich nach dem Attentat vom Mittwoch weiter auf der Intensivstation. Zwar war es den Ärzten gestern gelungen, den 59-Jährigen nach einer fünfstündigen OP zu stabilisieren, dennoch sei er noch nicht außer Lebensgefahr, hieß es. Derweil ist in der Slowakei eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Sicherheitskräfte in dem Fall versagt haben. Ein Mann hatte in der Kleinstadt Handlova mehrmals auf Fico geschossen, als dieser Anhängern die Hände schütteln wollte. Bundeskanzler Scholz wünschte dem schwer verletzten Premier in einem Telegramm eine baldige Genesung. Der Kanzler schrieb darin, die Nachricht von dem Angriff auf Fico habe ihn "zutiefst bestürzt". Ein solcher Angriff sei unerträglich, hieß es weiter. Gewalt dürfe in der europäischen Politik keinen Platz haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 12:00 Uhr