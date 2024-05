Ficos Gesundheitszustand bleibt kritisch

Bratislava: Die Menschen in der Slowakei bangen weiter um ihren Premierminister Fico. Der 59-jährige Regierungschef befindet sich nach einem Attentat auf der Intensivstation, sein Zustand bleibt ernst. Zwar war es Ärzten gestern gelungen, Fico nach einer fünfstündigen OP zu stabilisieren, dennoch sei er noch nicht außer Lebensgefahr, hieß es. Derweil ist in der Slowakei eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Sicherheitskräfte in dem Fall versagt haben. Ein Mann hatte in der Kleinstadt Handlova mehrmals auf Fico geschossen, als dieser Anhängern die Hände schütteln wollte.

