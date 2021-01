FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV wird größtenteils beachtet

Nachrichtenarchiv - 18.01.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die FFP2-Maskenpflicht im Nahverkehr in Bayern wird weitgehend beachtet. In den größten bayerischen Städten berichteten Sprecher der Verkehrsbetriebe von einem problemlosen Start der neuen Regelung und einer großen Zahl von Maskenträgern. So hätten etwa in Nürnberg und München über 90 Prozent der Fahrgäste die vorgeschriebenen Masken getragen. Wer sie nicht aufhabe, werde vom Servicepersonal angesprochen. In Augsburg verwies man auf die Kulanzwoche, in der Fahrgäste, die nur einen gewöhnlichen Mund-Nasenschutz tragen, noch nicht des Fahrzeugs verwiesen werden. Per Durchsagen, über die sozialen Medien bis hin zum U-Bahn-Fernsehen weisen die Verkehrsbetriebe auf die FFP2-Maskenpflicht hin, die seit heute im gesamten bayerischen Nahverkehr sowie in allen Geschäften gilt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2021 15:00 Uhr