Feuz gewinnt zweites Rennen auf der Streif

Das Wetter: Vielerorts bewölkt, Höchstwerte 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Weitgehend trocken, aber überwiegend bewölkt, Auflockerungen gibt es besonders am Bodensee und am westlichen Alpenrand. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. In der Nacht wenig Änderung, die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 3 Grad am Main und minus 9 Grad im Allgäu. Die Aussichten bis Mittwoch: Trocken und teils länger trüb, teils freundlich; vor allem an den Alpen viel blauer Himmel. Höchstwerte 1 bis 8 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.01.2022 16:00 Uhr