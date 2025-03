Feuerwerk sorgte wieder für extreme Feinstaubbelastung

München: Das Silvesterfeuerwerk hat in Bayern wieder für eine extreme Feinstaubbelastung gesorgt. Der Rekordwert wurde am 1. Januar in Nürnberg an der Messstation "Von-der-Tann-Straße" gemessen. Die Konzentration betrug hier mehr als 2.200 Mikrogramm pro Kubikmeter. Auch für Augsburg wurden an vier Messstellen Werte bis zu 1.500 Mikrogramm erreicht. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Landtags-Grünen hervor. Zum Schutz der Gesundheit gibt es Grenzwerte für Feinstaubkonzentrationen. So gilt etwa als 24-Stunden-Grenzwert eine Konzentration von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter.

