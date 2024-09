Feuerwehrmann stirbt bei Rettungsarbeiten in Niederösterreich

Wien: Nach tagelangem Dauerregen spitzt sich die Hochwasser-Lage in Teilen Mittel- und Osteuropas immer mehr zu. Inzwischen ist ganz Niederösterreich zum Katastrophengebiet erklärt worden. Ein Feuerwehrmann ist dort heute Früh bei Rettungsarbeiten ums Leben gekommen. Niederösterreich ist die am schlimmsten von den derzeitigen Unwettern betroffene Region des Alpenlandes. In der Nacht gab es dort fast 4.500 Feuerwehreinsätze, einige Orte sind auf dem Landweg nicht mehr erreichbar. Auch in der Hauptstadt Wien sind Häuser überflutet. Teilweise musste der U-Bahn-Betrieb nach Stromausfällen eingestellt werden. Dramatisch ist die Lage auch in Polen und Tschechien. Der polnische Regierungschef Tusk hat bestätigt, dass ein Mensch in der Region Klodzko ertrunken ist. Im Nachbarland Tschechien werden nach Angaben der dortigen Behörden vier Menschen vermisst. 250.000 Haushalte sind dort ohne Strom.

