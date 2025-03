Feuerwehrmann gesteht Brandserie am Untermain

Feuerwehrmann legt im Prozess wegen Brandstiftung Geständnis ab: In einer schriftlichen Erklärung räumte der 47-Jährige ein, für eine Brandserie am Untermain verantwortlich zu sein. Demnach will der freiwillige Feuerwehrmann aus Hessen aber nicht alle der 25 angeklagten Brände gelegt haben. Er soll für seine Taten eine Vorrichtung gebaut haben, die erst bis zu 24 Stunden nach Ablage angefangen hat, zu brennen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 31.03.2025 12:00 Uhr