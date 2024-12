Feuerwehren rechnen zu Silvester mit vielen Einsätzen

Berlin: Mit Musik, Tanz und Feuerwerk wird heute der Beginn des neuen Jahres gefeiert. Unter dem Motto "Willkommen 2025" findet in Berlin Deutschlands wohl größte Silvesterparty statt. Am Brandenburger Tor werden bis zu 65.000 Menschen erwartet. Die Polizei will mit rund 3.000 Beamten in der Nacht für Sicherheit auf den Straßen sorgen. Die Feuerwehren stellen sich auf viele Einsätze in der Silvesternacht ein. Die Rettungsdienste in München etwa halten mehr Fahrzeuge als sonst bereit. Zahlreiche Kommunen haben Feuerwerk in ihren Innenstädten verboten, wegen der hohen Feinstaubbelastung - und um historische Gebäude zu schützen. - Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz bittet, Rücksicht auf die Natur zu nehmen. Viele Tiere würden besonders unter dem der Böllerei leiden, so der LBV. Manche Wildtiere würden in ihrem Winterschlaf gestört, was lebensbedrohlich für sie sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 13:00 Uhr