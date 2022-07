Feuerwehren in Südeuropa sind im Dauereinsatz

EU bereitet sich auf Gasnotstand vor

Brüssel: Die Europäische Union bereitet sich auf einen Gasnotstand vor. Die EU-Kommission präsentiert am Mittag einen Plan für den Fall eines Gas-Lieferstopps aus Russland. In dem Papier wird vor allem festgelegt, welche Industrien in welcher Reihenfolge mit Gas versorgt werden. In der EU existieren bereits Notfallregeln, die garantieren, dass private Haushalte oder soziale Einrichtungen und Krankenhäuser nicht von Versorgung abgeschnitten werden dürfen - also immer Vorrang haben. Derweil setzt der russische Präsident Putin die EU weiter unter Druck. Einen Tag, bevor die Pipeline Nord Stream 1 nach Wartungsarbeiten wieder in Betrieb gehen soll, drohte er mit weiteren Drosselungen. Bei einem Treffen in Teheran sagte er, wenn Russland eine in Kanada gewartete Turbine nicht rasch zurückbekomme, könnten die Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 auf ein Fünftel gekappt werden.

