Feuerwehreinsatz bei Brandt in Landshut nach 71 Stunden beendet

Landshut: Das Großfeuer beim Zwiebackhersteller Brandt ist endgültig gelöscht. Das teilte die Feuerwehr am Abend dem BR mit. Demnach konnte der Einsatz nach 71 Stunden beendet werden. Alle Nachkontrollen seien negativ ausgefallen. Die Einsatzstelle werde nun wieder an das Unternehmen übergeben. Wann die Produktion wieder anlaufen kann, ist noch unklar. Der Schaden durch das Feuer geht laut Polizei in die Millionen. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 23:00 Uhr