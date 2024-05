Feuerwehr warnt bei Starkregen vor unüberlegtem Handeln

Augsburg: Wegen der bevorstehenden starken Regenfälle in Bayern warnt die Feuerwehr die Bürger vor unüberlegtem Handeln. So sei es lebensgefährlich, das Auto noch aus einer vollgelaufenen Tiefgarage zu fahren, so die Berufsfeuerwehr Augsburg. Hierbei seien in der Vergangenheit schon Menschen ertrunken. Sinnvoll sei es außerdem, im Haus das Rücklauf-Ventil zu kontrollieren. Dies müsse einwandfrei arbeiten, damit kein Wasser aus dem überlasteten Abwassernetz in den Keller drückt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 12:00 Uhr