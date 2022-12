Feuerwehr rettet zwölf Menschen aus brennendem Haus in Oberfranken

Kurzmeldung ein/ausklappen FDP will Freibeträge für Erbschaftssteuer automatisch an Inflation anpassen

Berlin: In der Diskussion um die Erbschaftssteuer hat FDP-Fraktionschef Dürr vorgeschlagen, die Freibeträge automatisch an die Inflation anzupassen. Die Liberalen wollen so erreichen, dass eine Immobilie, die innerhalb der Familie vererbt wird, steuerfrei bleibt. Das erklärte Dürr in der "Bild am Sonntag". Kurzfristig will er die Freibeträge deutlich anheben. Von den Ländern erwartet er eine entsprechende Initiative über den Bundesrat. Die Länder sind Nutznießer der Erbschaftssteuer. Auslöser der Diskussion ist eine geplante Änderung des Steuergesetzes. Danach soll sich die Erbschaftssteuer für Immobilien mehr am Marktwert orientieren. Bayerns Ministerpräsident Söder drohte bereits mit einer Verfassungsklage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2022 12:00 Uhr