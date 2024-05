Feuerwehr meldet hunderte Unwetter-Einsätze in Deutschland

Bad Neuenahr/Ahrweiler: Gewitter und Starkregen haben im Westen und Süden von Deutschland für Überschwemmungen gesorgt. Berichte über Verletzte gab es nicht. In Teilen von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wurden Straßen überflutet, Keller liefen voll. Die Feuerwehr rückte zu mehreren hundert Einsätzen aus. In Mönchengladbach wurde ein Mann in seinem Auto von Wassermassen eingeschlossen und musste befreit werden. In Frankfurt am Main floss Wasser aus der Kanalisation in den Intensivbereich eines Krankenhauses. In Schwalbach in Südhessen wurde das Erdgeschoss eines Altenheims evakuiert. Im Ahrtal, das vor drei Jahren im Zentrum von Unwettern stand, wurde für wenige Stunden der Katastrophenfall ausgerufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.05.2024 05:00 Uhr