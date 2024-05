Feuerwehr meldet hunderte Unwetter-Einsätze in Deutschland

Bad Neunahr/Ahrweiler: Gewitter und Starkregen haben im Westen und Süden Deutschlands ihre Spuren hinterlassen. In Teilen von Baden-Württemberg standen Keller und Straßen unter Wasser, etwa in Bisingen bei Tübingen. In Frankfurt am Main sorgte Starkregen dafür, dass Wasser aus der Kanalisation in die Intensivstation eines Krankenhauses lief. Im Landkreis Aschaffenburg in Unterfranken musste die Feuerwehr bis zum Abend mehr als 200 Mal ausrücken. Im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz meldete die Feuerwehr rund 300 Unwettereinsätze. Evakuierungen waren nicht nötig. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 hatten 135 Menschen in der Region ihr Leben verloren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.05.2024 02:00 Uhr