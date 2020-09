Feuerwehr löscht Brand in griechischem Flüchtlingslager auf Samos

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Samos: Im Flüchtlingslager Vathy auf der griechischen Insel Samos ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Wie das Insel-Onlineportal «Samos24» berichtete, konnten Löschmannschaften die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Wie es hieß, brannte es in dem Teil des Lagers, in dem unbegleitete Minderjährige wohnen. 60 von ihnen wurden vorübergehend in einem Hotel einquartiert. Die Verantwortlichen auf Samos fürchten, dass Migranten Feuer legen, um das Lager verlassen zu können.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.09.2020 02:00 Uhr