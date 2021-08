Feuerwehr kämpft vor den Toren Roms mit Waldbränden

Nachrichtenarchiv - 13.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Vor den Toren der italienischen Hauptstadt kämpft die Feuerwehr weiter mit Waldbränden. Nach Angaben der Einsatzkräfte versuchen sie an zwei Fronten, die Flammen niederzuringen. Im Einsatz sind auch Löschflugzeuge und zwei Helikopter. Die Brände näherten sich am Nachmittag Tivoli. Die Stadt im Osten Roms ist für ihre historischen Villen bekannt, die zum Unesco-Welterbe gehören. In großen Teilen Italiens wird auch am Wochenende extreme Hitze mit Temperaturen über 35 Grad erwartet. In Griechenland ist auf der Insel Euböa ein weiterer Flächenbrand ausgebrochen. Diesmal ist der Süden der Insel betroffen. Löschflugzeuge und Hubschrauber sind im Einsatz, um die Flammen einzudämmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2021 22:00 Uhr