Feuerwehr kämpft vor den Toren Roms mit Waldbränden

Deutschland verringert Botschaftspersonal in Kabul auf Minimum

Kabul: Der Vormarsch der Taliban in Afghanistan hat jetzt auch Konsequenzen für die deutsche Botschaft in Kabul. Außenminister Maas kündigte an, das diplomatische Personal in den nächsten Tagen auf das absolute Minimum zu reduzieren. Der Rest werde mit Chartermaschinen schnell ausgeflogen, so der Minister. Grünen-Chef Habeck forderte in diesem Zusammenhang die Einrichtung einer Luftbrücke, um Afghanen auszufliegen, die vor Ort beispielsweise mit der Bundeswehr zusammengearbeitet hatten. Deutschland trage große Verantwortung für die Menschen, welche das Engagement Deutschlands unterstützt haben, so Habeck in der morgigen "Süddeutschen Zeitung". Wörtlich sprach er von einer "Frage der Treue". Mittlerweile kontrollieren die Islamisten etwa die Hälfte der 34 Provinzen des Landes. Dazu gehören alle wichtigen Städte außer Kabul und Masar-i-Scharif.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2021 19:00 Uhr