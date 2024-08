Feuerwehr kämpft gegen Waldbrand auf Kreta

Heraklion: Auf der südgriechischen Insel Kreta kämpft die Feuerwehr gegen einen großen Waldbrand. Das Feuer wütet in der bergigen Region Rethymno im Zentrum der Insel; vorsorglich wurden acht Dörfer evakuiert. Die Flammen erfassten Olivenhaine sowie landwirtschaftliche Flächen und beschädigten Bewässerungssysteme. Ferienanlagen an der Küste von Kreta sind nicht unmittelbar gefährdet. Rund 300 Feuerwehrleute sind im Einsatz, unterstützt durch 13 Löschflugzeuge und acht Hubschrauber. Starker Wind erschwert die Brandbekämpfung. Trotz großer Trockenheit und einem heißen Sommer ist Griechenland bislang recht glimpflich durch die diesjährige Waldbrandsaison gekommen. Das könnte an Vorsorgemaßnahmen liegen, wie einer besseren Ausstattung der Feuerwehr oder Drohnen-Überwachung aus der Luft.

