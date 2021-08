Feuerwehr kämpft gegen Waldbrände nahe Athen

Nachrichtenarchiv - 04.08.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Im Norden der griechischen Hauptstadt sind wegen der anhaltenden Waldbrände vier große Ortschaften evakuiert worden. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Rund 500 Feuerwehrleute versuchen, die Brände einzudämmen. Auch in anderen Teilen Griechenlands wüten Waldbrände. In einem Küstenstreifen des Peloponnes sowie auf den Inseln Evia und Kos wurden ebenfalls Dörfer evakuiert. In Teilen des Landes erreichten die Temperaturen 45 Grad. Auch in der Türkei breiten sich die Waldbrände weiter aus. Nachdem Ankara um europäische Hilfe gebeten hatte, entsandten Spanien und Kroatien jeweils ein Löschflugzeug. Maschinen aus dem Iran, Russland, der Ukraine und Aserbaidschan sind ebenfalls im Einsatz.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.08.2021 12:45 Uhr