Feuerwehr kämpft gegen Waldbrände nahe Athen

Deutsche Ringer Stäbler und Kudla kämpfen um Bronze

Tokio: Bei den Olympischen Sommerspielen geht es für die deutschen Ringer Frank Stäbler und Denis Kudla heute Mittag um Bronze - einmal in der Klasse bis 67 Kilo und das andere Mal in der Klasse bis 87 Kilo. Ebenfalls um Bronze kämpfen morgen die deutschen Tischtennis-Frauen - sie hatten gegen die Mannschaft aus China 0:3 verloren. Schwimmerin Leonie Beck verpasste eine Medaille im Freiwasserrennen knapp. Die 24-Jährige aus Würzburg schlug nach zehn Kilometern als Fünfte an. Parallel zu den Wettkämpfen ist die in Bedrängnis geratene belarussische Teilnehmerin Kristina Timanowskaja von Tokio nach Wien geflogen. Die Sprinterin hatte eigentlich vor, einen Direktflug nach Polen zu nehmen, wo sie um Asyl bitten will. Offenbar aus Sicherheitsbedenken stieg sie in letzter Minute jedoch in eine Maschine nach Österreich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2021 07:00 Uhr