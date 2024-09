Feuerwehr kämpft gegen Großbrand auf dem Brocken im Harz

Wernigerode: Wegen eines Waldbrandes am Brocken im Harz gibt es derzeit einen Großeinsatz der Feuerwehr. Wie ein Sprecher des Landkreises sagte, mussten rund 500 Menschen in Sicherheit gebracht werden - Touristen, Wanderer und Sportler. Das Flammen erstrecken sich nach Angaben der Behörden über 300 Meter. Es gebe mehrere Brandherde. Die Rauchwolke sei kilometerweit zu sehen. Auch drei Löschflugzeuge und ein Hubschrauber sind demnach im Einsatz, morgen sollen weitere kommen. Die Schmalspurbahn auf den rund 1.140 Meter hohen Brocken ist teilweise gesperrt. Derzeit ist die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Sachsen-Anhalts sehr hoch. Immer wieder brechen Feuer aus. Vor fast zwei Jahren gab es am Brocken schon einmal einen großen Waldbrand, der erst nach Tagen gelöscht werden könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2024 23:00 Uhr