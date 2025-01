Feuerwehr in Kalifornien setzt auf nachlassende Winde

Los Angeles: Die Feuerwehr in Kalifornien hat die seit Tagen wütenden Brände als "eine der zerstörerischsten Naturkatastrophen" in der Geschichte der Stadt bezeichnet. Dabei seien die Feuer in Pacific Palisades und Altadena zur Zeit, Zitat, noch "zu null Prozent eingedämmt". Ein wenig Hoffnung macht derzeit der etwas nachlassende Sturm, der das Feuer bislang anfachte.

