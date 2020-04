Feuerwehr in Franken bekämpft Waldbrände

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lohr am Main: In Teilen Frankens ist die höchste Warnstufe für Waldbrandgefahr ausgerufen worden - etwa im Landkreis Aschaffenburg. Bei Lohr am Main ist am Nachmittag ein Brand auf einer Fläche von 60.000 Quadratmetern ausgebrochen - das entspricht zehn Fußballfeldern. Weil die Flammen sich auf einem Hang ausbreiten, wird auch von einem Hubschrauber aus gelöscht. In Nürnberg brachte die Feuerwehr einen kleineren Brand schnell unter Kontrolle. DasFeuer war in einem Waldstück im Stadtteil Moorenbrunn ausgebrochen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 21.04.2020 18:00 Uhr