Feuerwehr hat Großbrand in Aschaffenburg unter Kontrolle

28.03.2022 23:15 Uhr

Aschaffenburg: Nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Kompostwerk in der Obernburger Straße hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht. Man habe auch keine Gefahrenstoff-Belastung in der Luft festgestellt. Zuvor waren rund 40.000 Aschaffenburger aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wie das Feuer in einer Lagerhalle des Betriebs ausbrechen konnte, ist noch unklar. Die Löscharbeiten dauern an. Verletzt wurde niemand. In dem Kompostwerk dürfte ein Millionenschaden entstanden sein. Die Kriminalpolizei ermittelt.

