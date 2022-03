Feuerpause in der Ukraine hält teilweise

Nachrichtenarchiv - 09.03.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In einigen besonders umkämpften Regionen in der Ukraine herrscht derzeit gespannte Ruhe. Seit heute früh acht Uhr unserer Zeit soll für die Städte Kiew, Sumy, Charkiw, Mariupol und Tschernihiw wieder eine mehrstündige Feuerpause gelten. Nach Angaben der Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk wird die Waffenruhe bislang in Sumy im Nordosten und in Enerhodar im Süden des Landes eingehalten. Aus den anderen Regionen gibt es noch keine Berichte. Besonders dramatisch ist die Lage in Mariupol im Süden des Landes. Dort harren Tausende Menschen seit Tagen ohne Strom, Wasser und Lebensmittel aus. Wie es hieß, brachen die Menschen auf Suche nach Essbarem in Geschäfte ein, einige schmolzen Schnee, um ihren Durst zu löschen. Versuche, einen Fluchtkorridor aus der Stadt zu öffnen, waren in den vergangenen Tagen immer wieder gescheitert, da die Route von russischen Truppen beschossen wurde. Moskau bestreitet dies.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.03.2022 10:45 Uhr