Feuerpause im Ukraine-Krieg hält nicht

Kiew: Trotz der von Russlands Präsident Putin angekündigten Feuerpause wird in der Ukraine weiter geschossen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kiew haben ukrainische Soldaten unter anderem in der Region Donezk das Feuer auf feindliche Stellungen eröffnet. Die ukrainischer Regierung berichtete zugleich von russischen Angriffen an verschiedenen Stellen. Dabei habe es mehrere Todesopfer gegeben. Putin hatte zum orthodoxen Weihnachtsfest eine 36-stündige Waffenruhe für heute und morgen angeordnet. Die Ukraine lehnte dies ab. Präsident Selenskyj sagte, Russland wolle damit nur das Vorrücken der ukrainischen Streitkräfte stoppen und mehr Ausrüstung in Stellung bringen.

