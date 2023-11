Feuerpause im Nahen Osten wird um zwei Tage verlängert

Doha: Die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas wird um zwei weitere Tage verlängert. Das teilte ein Sprecher des katarischen Außenministeriums in Doha mit. Die Waffenruhe - die am Freitagmorgen in Kraft trat - wäre morgen früh ausgelaufen. Die Hamas bestätigte die Vereinbarung und erklärte, es sollten die gleichen Bedingungen wie für die bisherige Feuerpause gelten. Israel hat sich noch nicht geäußert. - Seit Freitag kamen drei Gruppen von Geiseln aus der Hand der Hamas frei; im Gegenzug entließ Israel palästinensische Gefangene aus der Haft. Außerdem wurden deutlich mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen gebracht. Heute wird noch eine vierte Gruppe von Geiseln in Israel erwartet.

