Feuerpause im Gazastreifen seit heute Morgen in Kraft

Gaza-Stadt: Seit heute Morgen gilt im Gazastreifen eine Feuerpause. Sie trat um 6 Uhr unserer Zeit in Kraft und soll vier Tage gelten. Unklar ist, wie stabil die Feuerpause ist. Schon kurz nach Inkrafttreten heulten in Israel die Sirenen. Und auf Fernsehbildern aus dem Gazastreifen war schwarzer Rauch zu sehen. Heute Nachmittag sollen die ersten Geiseln und palästinensische Gefangene ausgetauscht werden. Das israelische Militär warnte die Menschen davor, während der Feuerpause in den nördlichen Gazastreifen zurückzukehren. Der Krieg sei noch nicht vorbei, hieß es auf Flugblättern, die über dem Süden des Küstenstreifens abgeworfen wurden. - Inzwischen trafen weitere Hilfslieferungen ein. Mehrere Lastwagen überquerten von Ägypten aus die Grenze. Insgesamt sollen heute rund 200 LKW mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gebracht werden - deutlich mehr als zuletzt pro Tag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 11:15 Uhr