Feuerpause im Gaza-Krieg wird verlängert

Tel Aviv: Die Feuerpause im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas wird vorerst um einen Tag verlängert. Das gab das israelische Militär am Morgen, unmittelbar vor Ablauf der Frist bekannt. Vermittelt hat die Verlängerung der Waffenruhe erneut das Golfemirat Katar. In der Nacht hatte die Hamas weitere 16 Geiseln freigelassen - vier Thailänder und zwölf Israelis, unter ihnen drei deutsche Doppelstaatler. Im Gegenzug kamen aus israelischen Gefängnissen 30 palästinensische Häftlinge frei und weitere Hilfslieferungen erreichten den Gazastreifen. Die Feuerpause gilt seit vergangenem Freitag. Knapp 100 in den Gazastreifen verschleppte Geiseln wurden seither freigelassen. Am frühen Morgen ist US-Außenminister Blinken in der Region eingetroffen, um mit führenden israelischen Politikern über die weitere Entwicklung zu beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 07:00 Uhr