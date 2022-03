Feuerpause für Mariupol und Wolnowacha ist in Kraft

Nachrichtenarchiv - 05.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In den ukrainischen Städten Wolnowacha und Mariupol gilt seit dem Vormittag eine Waffenruhe. So sollen die Bewohner aus den eingekesselten Orten fliehen können. Die Feuerpause soll noch bis 15 Uhr deutscher Zeit andauern und streng auf einen mehrere hundert Kilometer langen Korridor beschränkt sein. Aus der Hafenstadt Mariupol sollen laut ukrainischen Angaben mehr als 200.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Seit Tagen ist die Stadt am Asowschen Meer Ziel heftiger russischer Angriffe. Auf die Evakuierungsaktion hatten sich die Delegationen aus Russland und der Ukraine bei ihrer zweiten Verhandlungsrunde vor zwei Tagen geeinigt. Hilfsorganisationen hatten im Vorfeld immer wieder auf die teils dramatische Versorgungslage der Bevölkerung aufmerksam gemacht. Vielerorts ist die Infrastruktur zerstört.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2022 11:00 Uhr