Feuer zerstört Teile von mittelalterlichem Turm in Dinkelsbühl

Dinkelsbühl: Nach dem Brand in einem historischen Turm in Dinkelsbühl hat sich Oberbürgermeister Hammer schockiert gezeigt. Er sei aber dankbar, dass niemand verletzt wurde. Der Nördlinger Turm ist ein Teil der historischen Stadtbefestigung und gut 600 Jahre alt. In dem unbewohnten Turm sind unter anderem historische Gewänder und Uniformen, eine historische Wachstube und Ausstellungen untergebracht. Er war heute Morgen in Brand geraten. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. Vermutlich hat ein technischer Defekt das Feuer in Dinkelsbühl ausgelöst. Wie hoch der entstandene Schaden ist, lässt sich nach Angaben der Polizei noch nicht beziffern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 22:00 Uhr