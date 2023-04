Feuer verursacht Millionenschaden in Überlinger Altstadt

Meldungsarchiv - 12.04.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Überlingen: Ein Hausbrand in der Altstadt hat nach Angaben der Polizei am Abend einen Sachschaden von rund zwei Millionen Euro verursacht. Laut den Rettungskräften war der Dachstuhl eines Hauses in Brand geraten und stürzte später ein. Durch das Feuer sei das Gebäude nahezu komplett zerstört worden, hieß es. Zudem hätten die Flammen auf zwei anliegende Gebäude übergegriffen, die schwer beschädigt wurden. Tote und Verletzte gab es nicht. Die Brandursache ist unklar. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2023 10:00 Uhr